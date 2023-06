Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Rydułtowach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 11.06 do 17.06.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poparzyła się barszczem Sosnowskiego. Rana goi się trudno i długo. Uważajcie! Teraz niebezpieczny barszcz kwitnie | ZDJĘCIA,WIDEO”?

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Poparzyła się barszczem Sosnowskiego. Rana goi się trudno i długo. Uważajcie! Teraz niebezpieczny barszcz kwitnie | ZDJĘCIA,WIDEO Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby. 📢 Ważne zmiany dla wszystkich Polaków już od 1 lipca 2023 r. To koniec pewnej epoki. Nowe rozporządzenie covidowe 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia to zapowiedź zmian, które dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

📢 Festyn Rodzinny w parku przy remizie OSP Dziećkowice 17 czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny w parku przy remizie OSP Dziećkowice. Gwiazdą imprezy w Mysłowicach będzie Ireneusz Krosny.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wzrost płacy minimalnej w 2024. Tyle wyniesie najniższa pensja od stycznia w Polsce - będą dwie podwyżki! Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto.

📢 W Rydułtowach debatowano o bezpieczeństwie seniorów. Eksperci instruowali najstarszych mieszkańców, jak chronić się przed oszustami Kilkudziesięciu seniorów - mieszkańców Rydułtów - wzięło udział w debacie dotyczącej bezpieczeństwa seniorów, która odbyła się w tamtejszym Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks. Eksperci wskazywali seniorom, w jaki sposób mogą się chronić przed czyhającymi na nich oszustami. 📢 W centrum handlowym Atrium Plejada w Bytomiu będzie można wymienić makulaturę, baterie i elektrośmieci na sadzonkę drzewa Na parkingu zewnętrznym Atrium Plejada w Bytomiu już 24 czerwca będzie można wymienić makulaturę (2 kg), baterie (10 sztuk) lub jedną sztukę drobnych elektrośmieci (telefony, sprzęt kuchenny itp.) na 1 z 1000 sadzonek drzew. 📢 Oto współcześni odkrywcy i odkrywczynie – wystawa Laureatów Konkursu Young Design 2023 otwarta System wspomagający montaż urządzeń OZE w domach modułowych, narzędzie do materializacji emocji czy kompaktowy odsalacz wody to projekty, które zyskały uznanie Jury XVI edycji konkursu dla młodych projektantów Young Design, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Można je już oglądać na specjalnej wystawie połączonej z prezentacją projektów nagrodzonych na przestrzeni 15 lat historii konkursu.

📢 33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

📢 Darmowe szczepienie, a chętnych brak. Polska do programu przystąpiła ostatnia. Lekarze ostrzegają, co stanie się za 20 lat Darmowe szczepienia przeciw HPV w Polsce są dostępne dla 12- i 13-latków od 1 czerwca 2023 roku. Na efekty programu musimy jednak poczekać ok. 20 lat. Żeby jednak zaobserwować pozytywne zmiany, musi się zaszczepić odpowiednia liczba dzieci. – Jeśli mało dzieci się zaszczepi, to te zmiany będą niezauważalne – mówi prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS.

