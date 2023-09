Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rydułtowach? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rydułtów najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Śnisz o domku z ogrodem gdzieś na wsi w woj. śląskim? Oto 10 najtańszych ofert! Obok las, cudowne widoki, czyste powietrze...”?

Przegląd sierpnia 2023 w Rydułtowach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śnisz o domku z ogrodem gdzieś na wsi w woj. śląskim? Oto 10 najtańszych ofert! Obok las, cudowne widoki, czyste powietrze... Śnisz o domku blisko lasu, z dala od smogu z pięknym widokiem z okna i sporą działką? Zebraliśmy 10 NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 55 tys. złotych! Część do zamieszkania, inne do remontu. Piękna okolica i spora działka rekompensuje sporo pracy, jakie z pewnością trzeba niejednokrotnie włożyć w konieczny remont! Zobaczcie te oferty. 📢 Domek nad wodą w woj. śląskim za MAŁE PIENIĄDZE? To możliwe! Oto NAJTAŃSZE domki letniskowe nad jeziorami - 10 ofert! DOMKI LETNISKOWE w woj. śląskim! Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w woj. śląskim? Krótki dojazd, czyste powietrze, piękna okolica i rzeka czy jezioro! To idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje! Zebraliśmy dla was 10 najtańszych ofert takich domków w woj. śląskim. Ich lokalizacja jest znakomita, natomiast stan - część jest zaraz do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Sprawdź te ogłoszenia!

📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.

Prasówka wrzesień Rydułtowy: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rydułtów. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Magda Gessler. Zobacz, jak żyje po królewsku znana restauratorka. Tu spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem.

📢 Oto NAJLEPSI ginekolodzy w woj. śląskim! Poznaj 20 wyróżnionych lekarzy, którzy zdobyli najwięcej głosów. Już wkrótce HIPOKRATES 2023 MEDYCYNA. Od lekarza prowadzącego oczekujemy, by był cierpliwy, sympatyczny, pełny empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie ginekolodzy zdobyli najwięcej głosów w ubiegłorocznym plebiscycie medycznym Hipokrates, jednym z największych tego typu rankingów w kraju. Zobaczcie, u kogo warto prowadzić ciąże lub do kogo zgłosić się w przypadku kobiecych dolegliwości. Oto 20 najlepszych ginekologów w woj. śląskim, wybranych głosami pacjentek! Wkrótce startuje HIPOKRATES 2023 - kolejna edycja tego prestiżowego konkursu. 📢 Gwałtowne burze z gradem i silne opady deszczu w Śląskim. 300 interwencji straży! Zalane tory i drogi, wywrócone drzewa to bilans strat POGODA. Strażacy z województwa śląskiego w ciągu ostatniej doby nie mogli narzekać na brak pracy. Od godz. 8.00 26 sierpnia do godz. 6.00 dnia następnego, straż pożarna interweniowała aż 317 razy. Działania były związane przede wszystkim z usuwaniem skutków silnych wiatrów i burz. Na Śląsku doszło do kilku poważniejszych zdarzeń.

📢 Darmowe koncerty gwiazd na Śląsku! Co na WEEKEND 25 - 27 sierpnia? Zaplanowane koncerty, dożynki i dni miasta. Pectus, B.R.O, Enej ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie!

📢 Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Rydułtowach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Domek letniskowy nad jeziorem w woj. śląskim. Ceny są już od 99 tys. zł. Poznaj 10 najtańszych ofert!”?

📢 Te robale pchają się teraz do naszych domów! Śmierdzą, żądlą, gryzą. Na samą myśl przechodzą ciarki ZWIETRZĘTA. Chętnie wietrzymy pomieszczenia w naszych mieszkaniach i wpuszczamy do nich promienie słoneczne, to jednak nie wszystko to wpada do naszego domu. Wiele owadów próbuje się dostać do nich ukradkiem szukając ciepłego kąta, w którym będą mogły przezimować. Potrafią być bardzo upierdliwe, gryźć, żądlić, zostawiać za sobą bardzo nieprzyjemny odór i nie tylko. O jakich owadach mowa? Jest ich dosyć sporo. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii! 📢 Wielka nawałnica w woj. śląskim. Mówi się nawet o trąbie powietrznej! Setki interwencji straży, jedna osoba ranna. Zobacz ZDJĘCIA Wielka nawałnica w woj. śląskim. We wtorek 22 sierpnia 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez niemal całe woj. śląskie przeszły gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Te poczyniły olbrzymie straty - zerwane dachy, powalone drzewa, podtopienia... Strażacy interweniowali kilkaset razy, jedna osoba ranna! Zobacz zdjęcia.

📢 Szczyrbskie Jezioro — Raj dla szukających ochłody w Tatrach Wysokich W sercu malowniczych Tatr Wysokich otulone górskimi szczytami tkwi przepiękne Szczyrbskie Jezioro. To drugie co do wielkości jezioro Słowacji, które nie tylko urzeka swym pięknem, ale stanowi także ośrodek turystyki. To magiczne miejsce, które kusi swoim spokojem oraz pięknem tatrzańskiej natury.

📢 Brak prądu w Śląskiem - na LIŚCIE wiele miast i powiatów! Sprawdź czy KOMUNIKAT dotyczy ulicy, na której mieszkasz! Uwaga! Od poniedziałku 7 sierpnia do końca tygodnia w wielu miastach i powiatów woj. śląskiego, na mieszkańców czeka niemiła niespodzianka. Tauron informuje o planowanych wyłączeniach w nadchodzącym tygodniu. Nie pozwól, aby brak prądu zaskoczył cię - sprawdź już teraz! Listę miast podajemy w galerii zdjęciowej. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 6.08.2023. Co działo się w Rydułtowach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak zaplanować budżet na wakacyjne wydatki? Urlop za pożyczkę to dobry pomysł?”?

📢 Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Rydułtowach. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rydułtów najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zmienią się zasady waloryzacji? Nad tym pracuje rząd. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej!”?

