Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Rydułtowach. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nazywana jest „damą polskiego bluesa”, a młodzież w PRL-u ją uwielbiała. Gdyby żyła, Mira Kubasińska obchodziłaby właśnie 79. urodziny”?

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nazywana jest „damą polskiego bluesa”, a młodzież w PRL-u ją uwielbiała. Gdyby żyła, Mira Kubasińska obchodziłaby właśnie 79. urodziny Mira Kubasińska była charyzmatyczną i uzdolnioną wokalistką, której utwory śpiewała cała Polska, a prywatnie żoną i mamą. Życie jej nie rozpieszczało. Rozstała się z ukochanym mężem, z którym występowała w jednym zespole, a następnie mierzyła się z problemami finansowymi, łapiąc się różnych zajęć. I choć jeszcze chciała wrócić do regularnego koncertowania, nie zdążyła. Dziś (8 września) obchodziłaby swoje 79. urodziny. 📢 Oto jak wyglądały jurajskie ZAMKI w czasach PRL-u. Rzadko odwiedzane, niszczejące... - zdjęcia, z wycieczek w latach 70 - 80 WSPOMNIENIA. Jak wyglądały jurajskie zamki w czasach PRL-u? Stanowcza większość warowni stała całkowicie opuszczona, niszczejąca... mało kto tam zaglądał! Mamy dla was UNIKALNE zdjęcia z wycieczek po Jurze w latach 70-80. Rozpoznacie te warownie?

📢 8 najtańszych kierunków na all inclusive w październiku 2023. Nawet niecałe 1100 zł za tydzień wypoczynku Jesień to świetna pora na wycieczki all inclusive. Koniec morderczych upałów na południu Europy oznacza, że właśnie wtedy można tam najlepiej wypocząć i pozwiedzać miejsca, o których zawsze marzyliśmy. Ile kosztują wycieczki all inclusive w październiku 2023? Wyszukaliśmy dla was 8 najtańszych kierunków, w których możecie wypocząć po sezonie. Zapoznajcie się z rankingiem i zarezerwujecie wycieczki jak najprędzej.

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kayah pokazuje zgrabne nogi, a Monika Richardson bryluje w różowej sukni. Tak wyglądały gwiazdy na Party Fashion Night 2023 Party Fashion Night to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych polskich imprez w świecie mody. W tym roku po raz kolejny pojawiła się na niej cała plejada gwiazd w niesamowitych kreacjach prosto spod igły czołowych projektantów. Wśród nich znalazły się między innymi Monika Richardson, Kayah, Maria Sadowska, Dorota Gardias czy też Magda Steczkowska.

📢 Innowacyjny pomysł w Wodzisławiu Śląskim: cztery dni nauki w szkole i jeden w plenerze. Realizacja projektu już od września? Cztery dni nauki w szkole i jeden dzień w plenerze, odejście od 45-minutowych lekcji i nacisk na nauki ścisłe - takie zmiany planuje wprowadzić 13 szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Nauczyciele przeszli już niezbędne szkolenia, a zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Co zmieni się dla uczniów w tym roku szkolnym? Jak ma wyglądać innowacja przeprowadzona w szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim? Dlaczego wdrażanie projektu zostało zatrzymane? 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Tak będzie wyglądać nauka. Na co muszą przygotować się uczniowie i nauczyciele? 4 września uczniowie i nauczyciele rozpoczynają nowy rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkolnym do szkół podstawowych i średnich uczęszczało będzie ponad 4 miliony uczniów. Laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzenie, mLegitymacje dla wszystkich uczniów i testy sprawności fizycznej - to tylko wybrane zmiany, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym 2023/2024. Co jeszcze czeka w nadchodzącym roku szkolnym uczniów i nauczycieli?

📢 Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Rydułtowy, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rydułtów Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Praca przy produkcji filmów i seriali? Tak, to możliwe! KIPA we współpracy z Netflixem zorganizowała warsztaty dla młodych osób”?

