Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Rydułtowach. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grypa w woj. śląskim atakuje. Już trzy osoby nie żyją! Choruje tysiące ludzi. Gdzie jest najgorzej? Oto LISTA miast”?

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Grypa w woj. śląskim atakuje. Już trzy osoby nie żyją! Choruje tysiące ludzi. Gdzie jest najgorzej? Oto LISTA miast Grypa atakuje! W woj. śląskim w minionym tygodniu zmarły dwie osoby z powodu grypy! Publikujemy najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę tysiące ludzi! W styczniu były już trzy ofiary śmiertelne. Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Zobacz listę miast. 📢 Lśniły na parkietach dyskotek w woj. śląskim! Wyglądały ZACHWYCAJACO. Ostatnia część galerii z roku 2023 Lśniły na parkietach dyskotek w woj. śląskim! Publikujemy ostatnia już część galerii, z zebranymi zdjęciami NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które w roku 2023 bawiły się w klubach w woj. śląskim. Zdjęcia pochodzą z klubów m.in. w Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Lublińcu, Rybniku, Częstochowie, Siemianowicach...

📢 Kup dom z ogrodem od komornika w woj. śląskim - ceny od ok. 80 tys. zł. Oferty na LUTY 2024. Są w miastach i na wsiach... Tanie nieruchomości. W lutym 2024 r. w woj. śląskim sporo domów trafiło na licytacje komornicze! Mamy dla was 19 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 82 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 9 godzin bez prądu? Tyle maksymalnie wyniesie przerwa! W Śląskiem planowane są wyłączenia. Oto LISTA miejscowości i dokładne terminy 9 godzin bez prądu? W dniach od 29 stycznia - 2 lutego 2024 r. będą planowane przerwy w dostawie prądu w woj. śląskim! Nawet do 9. godzin! Tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii w jednej z miejscowości w regionie, w wielu będzie ona wynosić 5-8 godzin. Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin!

📢 Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rydułtowach? Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rydułtów najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Oto 10 najdroższych domów, do kupienia w woj. śląskim! Cena to nawet 18 mln zł. Zobacz te luksusy...”? 📢 Finał akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. P&G i Fundacja Polsat stworzyli pokoje socjalne na oddziałach onkologicznych Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

📢 Jest składnikiem wielu produktów. To jednak nie to samo, co w naturalnej postaci. Ten tłuszcz zawiera szkodliwe, a nawet rakotwórcze związki Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać. 📢 Rano nie odczuwasz głodu? Poznaj 5 powodów, przez które możesz nie mieć apetytu o poranku Śniadanie to dla wielu osób ulubiona część dnia – szczególnie kiedy może być długo celebrowane. Co jednak, jeżeli rano nie odczuwasz głodu? Podajemy potencjalne powody, przez które możesz nie odczuwać ochoty na śniadanie zaraz po przebudzeniu. Sprawdź, czego objawem jest brak apetytu z rana i jak można temu zaradzić.

📢 Zioła na trzustkę. Sięgnij po te naturalne napary, aby zregenerować trzustkę i usprawnić jej pracę. Herbatki, które pomogą uniknąć cukrzycy Trzustka to niezwykle ważny organ w naszym ciele. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie może prowadzić do rozwoju cukrzycę i insulinooporności, ostrego i przewlekłego zapalenie oraz nowotworu trzustki. Zobacz, jakie zioła pomogą naturalnie zregenerować trzustkę i ochronić ją przed uszkodzeniem. 📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

📢 Dramat w Tatrach. Mężczyzna zasypany przez lawinę nie przeżył pomimo akcji ratowniczej Lekarzom nie udało się uratować turysty, którego w niedzielę przysypała śnieżna lawina na Przełęczy Kondrackiej pod Giewontem w Tatrach. Mężczyzna był pod śniegiem dwie godziny. 📢 Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Rydułtowach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rezydencje jak z bajki w woj. śląskim! Tak mieszkają najbogatsi. Oto 10 NAJDROŻSZYCH domów do kupienia - koszt to nawet 18 mln złotych!”?

