Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Rydułtowach. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bakteria Salmonelli w produkcie z Kauflandu! Czy kupiliście to? Absolutnie nie wolno tego jeść PILNE! W środę 3 stycznia 2024 r. Sanepid opublikował komunikat ws. produkty z Kauflandu. W słodkich przekąskach wykryto bakterię Salmonelli! Absolutnie nie wolno tego jeść. 📢 Zobacz NAJPIĘKNIEJSZE panie z klubów w woj. śląskim. Fotograf musiał zrobić im zdjęcia... Edycja GRUDZIEŃ 2023 One zachwycają urodą! Za nami BARDZO imprezowy GRUDZIEŃ! Mikołajki, Sylwester, zabawy w przerwie świąteczno-noworocznej. Działo się w klubach w woj. śląskim, przez które przewinęło się tysiące fanów dobrej zabawy. Oto najpiękniejsze panie z dyskotek w naszym regionie, które bawiły się podczas grudniowych imprez. Sprawdź, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto panie na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic, Lublińca, Bielska-Białej czy Siemianowic Śląskich.

📢 Trwa noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! Wiele produktów przeceniono o połowę! Wśród nich są ubranie, narzędzia, sprzęt AGD... ZAKUPY. Noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! W popularnym dyskoncie ruszyło właśnie "zimowe czyszczenie magazynu". Sprawdź te okazje! Sklep bardzo obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 1 do 7 stycznia 2024 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy produktów z działów: ogród i warsztat, dom i kuchnia, zdrowie i relaks, moda i dla dziecka. Sprawdź co kupisz za połowę wartości.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Komornik w woj. śląskim sprzedaje domy! Sprawdź te oferty - ceny już od 95 tys. złotych! Są z miast, wsi, gór... STYCZEŃ 2024 NIERUCHOMOŚCI. Kup dom z działka w atrakcyjnej cenie! Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów w woj. śląskim - tych jest dość sporo w styczniu 2024! Zebraliśmy dla was 20 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 95 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

📢 Sklepy muszą to teraz wycofać - dotyczy dyskontów i marketów! Oto NOWA lista groźnych produktów spożywczych. Wyrzuć je z kuchni! KOMUNIKAT. W piątek, 29 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem są to chipy i suplement diety! Co jeszcze zostało wycofane ze sklepów w ostatnich dniach? Oto LISTA potencjalnie niebezpiecznych produktów, o których informuje SANEPID. Jeszcze do niedawna były one do kupienia w popularnych dyskontach czy marketach. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 3.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Nowy zamek w Heroes 3 jest już dostępny za darmo! Jak nim zagrać? Zobacz, jakie jednostki oferuje Horn of the Abyss w zamku Factory Heroes of Might and Magic 3 to jedna z najpopularniejszych gier w Polsce. Nie jest ona rozwijana przez producenta od dziesiątek lat, jednak społeczność skupiona wokół tytułu cały czas jest aktywna. Największy fanowski dodatek – Horn of the Abyss – doczekał się właśnie dodania do niego nowego zamku o nazwie Factory, czyli Fabryka. Zobacz, jak można go pobrać oraz jakie elementy dodaje do rozgrywki. 📢 Alarm w aptekach! APAP dla dzieci został wycofany - dotyczy kilku partii. "Wysokie ryzyko dla zdrowia i życia" Alarm w aptekach! Jeżeli kupiliście w ostatnim czasie ten popularny dla dzieci lek przeciwbólowy - to koniecznie sprawdźcie, czy macie do czynienia z wycofaną partią. O sprawie jako pierwsze poinformowały apteki... Groźne partie leku wycofano z obrotu 29 grudnia!

