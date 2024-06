Prasówka z całego tygodnia 23.06.2024 w Rydułtowach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

To nie są dobre wiadomości. IMGW przewiduje dziś - w piątek 21 czerwca 2024 r. - w woj. śląskim ekstremalne zjawiska pogodowe. Dosłownie! Nie bez kozery, ostrzeżenie ma rangę trzecią, najwyższą! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ALERT!

Olbrzymia nawałnica nad woj. śląskim! To była bardzo ciężka noc dla setek strażaków w woj. śląskim! Sprawdziły się prognozy IMGW - nad naszym regionem przeszły w środę 19 czerwca, wyjątkowo ekstremalne burze. Straty są olbrzymie! Siła wiatru była ogromna - zerwane dachy, tysiące połamanych drzew, ucierpiał hipermarket, kościół, szkoła...

Najlepsze MEMY. Prezes PiS, poseł Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 w Warszawie, więc we wtorek kończył 75 lat. To szacowny wiek, w którym większość mężczyzn już od 10 lat jest na emeryturze. Jednak prezes Kaczyński na razie ani myśli oddać sterów partyjnych ani wycofać się z polityki. Jak widzi to szeroki internetowy komentariat? Zobaczcie najnowsze, ale również o te najsłynniejsze MEMY z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej!