Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Rydułtowach. Czy jesteś na bieżąco?

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

Najlepsze MEMY. Prezes PiS, poseł Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 w Warszawie, więc we wtorek kończył 75 lat. To szacowny wiek, w którym większość mężczyzn już od 10 lat jest na emeryturze. Jednak prezes Kaczyński na razie ani myśli oddać sterów partyjnych ani wycofać się z polityki. Jak widzi to szeroki internetowy komentariat? Zobaczcie najnowsze, ale również o te najsłynniejsze MEMY z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej!

KOMUNIKAT. W dniach, od 17 do 21 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców kilkudziesięciu miejscowości czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim! Komu zabrakło niewiele do otrzymania mandatu? Prezentujemy piętnastu kandydatów, którzy zdobyli sporo głosów w woj. śląskim... jednak na mandat europosła zabrakło. Ich plakaty wisiały niejednokrotnie w całym województwie, jednak się nie udało.

KOMUNIKAT: W dniach, od 10 do 14 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Będą zmiany wikarych w parafiach. Jak co roku archidiecezja katowicka opublikowała listę dekretów. Kilka dni po informacjach dotyczących proboszczów, wiemy o zmianach wikarych. Napisano także, gdzie trafi trójka nowo wyświęconych księży. Sprawdź zmiany.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.