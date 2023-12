Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Rydułtowach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rydułtów, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto kartki bożonarodzeniowe 2023 - dla zapominalskich! Już z życzeniami na ŚWIĘTA! Jeżeli nic jeszcze nie wysłałeś? Nic straconego!”?

Przegląd tygodnia: Rydułtowy, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto kartki bożonarodzeniowe 2023 - dla zapominalskich! Już z życzeniami na ŚWIĘTA! Jeżeli nic jeszcze nie wysłałeś? Nic straconego! Oto kartki bożonarodzeniowe 2023 - dla zapominalskich! Święta już dziś... a ty wciąż nie wysłałeś najbliższym okazjonalnej kartki czy życzeń przez telefon? Spokojna głowa! Publikujemy tutaj kilkadziesiąt darmowych różnych kartek bożonarodzeniowych i życzeń - różnie pisanych: zabawnych, poważnych, religijnych, krótkich... - każdy znajdzie coś dla siebie. 📢 E-KARTKI na Święta Bożego Narodzenia! Są urocze i za darmo. Wybierz najpiękniejszą i wyślij przez telefon E-KARTKI na Święta Bożego Narodzenia. To jest ten czas - dziś 24 grudnia 2023, kiedy wszyscy wertują internety i szukają najpiękniejszych kartek. Ściągają je potem na telefon i wysyłają najbliższym. Mamy dla was sporą garść oryginalnych kartek na Boże Narodzenie. Zobacz je w galerii, natomiast poniżej w artykule zobaczysz najciekawsze życzenia.

📢 Śmierć Krzysztofa Respondeka wstrząsnęła Śląskiem! Znany artysta zmarł w wieku 54 lat. O śmierci przyjaciela poinformował Krzysztof Hanke 22 grudnia 2023 roku zmarł Krzysztof Respondek, śląski aktor i artysta kabaretowy. O śmierci przyjaciela poinformował za pośrednictwem Facebooka Krzysztof Hanke.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Rydułtowy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rydułtowach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Komunikat przed świętami! Sklepy wycofały te produkt z półek. Biedronka, Lidl, Carrefour informują: niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź liste Komunikat przed świętami! Sklepy wycofały te produkt z półek. Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat, ws. kolejnego już produktu wycofanego ze sklepów - tym razem chodzi o żmiód! Mamy dla was LISTĘ potencjalnie niebezpiecznych produktów, które SANEPID wycofał ze sklepów przed świętami. Te produkty jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach m.in. Biedronce, Lidlu czy Carrefourze. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 Uwaga na wichury w woj. śląskim! Straż pożarna interweniowała blisko 100 razy. Prognozowane są kolejne silne podmuchy do 85 km/h KOMUNIKAT! Zgodnie z prognozami IMGW, w czwartek silnie wiało w całej Polsce! W woj. śląskim to był bardzo pracowity dzień dla strażaków - było blisko sto interwencji! Dziś też będzie silnie wiało - podmuchu będą do 85 km/h. Na DTŚ w Rudzie Śląskiej z rana przez śnieżyce doszło do karambolu z siedmioma samochodami. 📢 Przedświąteczne bezpieczeństwo w Internecie. TAURON wspiera klientów Wzrosła aktywność cyberprzestępców próbujących wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. W okresie przedświątecznym częściej dochodzi też do przestępstw internetowych. TAURON rusza z nową kampanią promującą zasady bezpieczeństwa w internecie i publikuje specjalny poradnik pod nazwą „W internecie rób prezenty bliskim, nie oszustom!”. Poradnik jest dostępny na tauron.pl/bezpieczenstwo

📢 Niełatwa spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia. Co zrobi ksiądz, gdy je usłyszy? ŚWIĘTA. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem? Wiele osób chodzi do spowiedzi szczególnie przed świętami Jednak odpuszczenie grzechów przez księdza nie zawsze jest możliwe, nawet gdy wierny żałuje i chce zadośćuczynić. Zobaczcie, z czego żaden zwykły ksiądz nie będzie mógł was rozgrzeszyć! 📢 Oto NAJGORSZE życzenia na Boże Narodzenie - one powinny być ZAKAZANE! Tego nikomu nie życz, chyba że chcesz go obrazić BOŻE NARODZENIE. Jak święta, to i życzenia. Dla niektórych ten element kolacji wigilijnej jest najtrudniejszy i drżą na samą myśl o nim. Albo boją się kłopotliwych lub złośliwych życzeń, albo sami nie wiedzą, co komu życzyć i boją się, że zostaną odebrani jako ignoranci. Jak najlepiej ubrać w słowa to, co chcemy powiedzieć przy łamaniu się opłatkiem oraz, przede wszystkim, czego absolutnie nie mówić? Sprawdźcie sami!

📢 Czerwone niebo o poranku nad woj. śląskim - cudowne zjawisko uchwycili internauci. Zobacz ZDJĘCIA Cudowne zjawisko! To nie fotomontaż ani wynik zastosowania jakichś wymyślnych filtrów - tak wyglądało dziś, we wtorek 19 grudnia niebo nad m.in. Ujsołami pod Żywcem, w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu, Rybniku czy w Częstochowie! Ten wschód słońca należał do wyjątkowych! Poranek dosłownie zapierał dech w piersiach. Niebo "zapłonęło" i stało się czerwone. Takie widoki można oglądać w nieskończoność. Zobaczcie sami! 📢 Nasi rodacy wracają na święta na Podkarpacie. Posłuchaj co mówią! [WIDEO] Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości. W tych 39 miejscach pojawią się kamery Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozbudowuje sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. Po oddaniu urządzeń w 39 nowych miejscach, łącznie na drogach będzie funkcjonować 76 punktów odcinkowego pomiaru prędkości.

📢 SZOK! Żaba uwięziona w opakowaniu sałat z Lidla... Co jeszcze zdziwiło klientów w dyskontach? Zobacz te ZDJĘCIA ZAKUPY. Kilka dni temu w internecie gruchnęła wiadomość o biednej żabie, uwięzionej z mixem sałat z Lidla! Cóż, codzienne zakupy potrafią niejednokrotnie mocno zaskoczyć! Zobacz, na jakie absurdy jeszcze natrafili klienci w dyskontach. 📢 Co tak zszokowało pasażerów autobusów na Śląsku? Dzieją się tam rzeczy tak niewiarygodne, że zaczęli robić ZDJĘCIA! Zaskakujące sytuacje! Podróżując komunikacją publiczną, niejednokrotnie możemy być świadkami dość zaskakujących zdarzeń! Zobacz zdjęcia wykonane przez pasażerów autobusów i tramwajów w woj. śląskim. W część z nich... aż trudno uwierzyć! Są tu fotografie z wielu miast w regionie.

📢 Aleksandra Słyż w Tauron Lab w Katowicach! Już jutro bezpłatny koncert w ASP Czas na ostatni w 2023 roku koncert organizowany w najnowocześniejszym w Europie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab. Tym razem na scenie zaprezentuje się Aleksandra Słyż – polska kompozytorka, sound designerka i reżyserka dźwięku, która łączy instrumenty akustyczne z syntezatorami modułowymi, tworząc niezwykłe struktury dźwiękowe, które rezonują z otoczeniem. Koncert, który podsumuje czwartą rezydencję artystyczną w laboratorium, odbędzie się 20 grudnia o godz. 19:00 i jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Soundscape, a parterami są Tauron Polska Energia, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Volvo Euro Kas.

📢 Kurtka narciarska damska to jeden z najlepszych wyborów na mrozy. Sprawdzi się na stoku, ale i w mieście. Zobacz oferty do 300 złotych Zbliża się zima, a wraz z nią niskie temperatury, mrozy i śnieg. Warto już teraz zatroszczyć się o odpowiednią garderobę, która pozwoli cieszyć się zarówno zimowymi szaleństwami na stoku, zabawami z dziećmi w śniegu, jak i nie pozwoli nam zmarznąć w mieście. Jeśli szukasz wszechstronnego i stylowego rozwiązania, kurtka narciarska damska to jedna z najlepszych propozycji. Zobacz oferty sklepów do 300 złotych. 📢 Jeżeli kupiliście to dziecku pod choinkę, to lepiej się wstrzymajcie! Te rzeczy są NIEBEZPIECZNE - zostały wycofane ze sklepów! WAŻNE! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów publikuje co kilka/kilkanaście dni kolejne komunikaty o niebezpiecznych przedmiotach, wycofanych ze sprzedaży w sklepach - często są to rzeczy dla dzieci, jak np. zabawki czy ubranka. Korzystanie z nich, wiąże się z BARDZO dużym ryzykiem. Na liście są produkty ze sklepów Tedi, Action, Pepco, IKEA, Sinsey, Primark...

